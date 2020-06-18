Музеи и летние кафе в Калининградской области откроют до 1 июля

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:00:19+03:00

Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак

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На заседании совета по туризму при губернаторе Калининградской области озвучили, когда в регионе будут открыты музеи и летние кафе. По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, это произойдет не позже 1 июля.

Кроме того, до этой даты начнут работать объекты экскурсионного показа, а также гостиницы для всех категорий постояльцев. При этом, как отметили в региональном правительстве, заведения должны будут строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Кроме того, Андрей Ермак рассказал о туристических особенностях этого сезона.

- В этом году структура потребления туристического продукта изменится существенным образом. Упор будет сделан на индивидуальные туры и семейные поездки, - сказал Андрей Ермак. - У туристов появится более высокий запрос на самостоятельные путешествия. В приоритете будет природный, экологический отдых, с максимальным социальным дистанцированием. Это значит, что вырастет спрос на аренду автомобилей, на взаимодействие с индивидуальными гидами, построение индивидуальных экскурсий, интерес к мобильным приложениям. Поэтому основной акцент делаем на безопасности и цифровизации отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU