2020-06-18T18:43:33+03:00
Общество

В пятницу центр Калининграда перекроют из-за репетиции парада Победы

Автомобилистов просят планировать маршруты заранее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в пятницу, 19 июня, пройдет репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По данным администрации Калининграда, с 19.30 до 24.00 центр Калининграда будет закрыт для проведения репетиции.

Закроют движение на следующих участках:

по Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

на площади Победы на всём протяжении;

по ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;

по Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

по проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;

по ул. Театральной на всём протяжении;

по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;

по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

по ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;

В пятницу состоится и последняя репетиция воздушного парада.

Кроме того, репетиции парада в Калининграде пройдут 20 и 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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