В пятницу центр Калининграда перекроют из-за репетиции парада Победы
В Калининграде в пятницу, 19 июня, пройдет репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По данным администрации Калининграда, с 19.30 до 24.00 центр Калининграда будет закрыт для проведения репетиции.
Закроют движение на следующих участках:
по Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
на площади Победы на всём протяжении;
по ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;
по Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;
по проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;
по ул. Театральной на всём протяжении;
по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;
по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;
по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;
по ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
В пятницу состоится и последняя репетиция воздушного парада.
Кроме того, репетиции парада в Калининграде пройдут 20 и 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU