Организаторы «Бессмертного полка 2020» в Калининграде рассказали, как участвовать в акции

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:24:48+03:00

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Всенародно любимая акция «Бессмертный полк» в Калининграде в этом году пройдет, предположительно, в конце июля. Дата пока не определена. Пока же, как рассказала региональный куратор акции Светлана Харламова, калининградцы могут загружать фотографии фронтовиков на сайте "Бессмертного полка". Там сформирована галерея героев войны с фотографиями, биографиями и историями, которые присылают родственники.

- В этом году с марта по май у нас была небывалая активность. Каждый день по 30 человек нам присылали данные. Мы их оперативно обрабатывали и выгружали на сайт. И сейчас эта работа продолжается, - говорит Светлана Харламова. – Всего на калининградской страничке 2269 фотографий фронтовиков. Из них 1200 добавили в этом году.

«Бессмертный полк» - это акция, которая стала ежегодной во многих городах России. Все просто – нужно выйти в праздничный день с фотографией своего родственника-фронтовика (блокадника, труженика тыла или другого героя) и пройтись с этим транспарантом парадом до Вечного огня. Чтобы поучаствовать в акции в Калининграде, вам достаточно найти старое фото вашего родственника и встать в колонну в назначенное время.

Как только станет известна точная дата "Бессмертного полка", "Комсомолка" об этом сразу напишет.

ИСТОЧНИК KP.RU