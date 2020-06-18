2020-06-18T20:05:26+03:00
Происшествия

«Она украла у меня ребенка!» Калининградец поджег себя из-за ссоры с бывшей женой

Огненная драма разыгралась возле отдела полиции Ленинградского района [видео]
Ольга Гончарова
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"Самоподжигатель" ведет диалог с полицейскими."Самоподжигатель" ведет диалог с полицейскими.Фото: YouTube
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ЧП произошло в центре Калининграда в четверг днем. На ролике, появившемся в сети, видно, возле отдела полиции Ленинградского района на улице Галковского стоит молодой мужчина в красной футболке и с красной канистрой в руке. Он что-то кричит полицейским, вышедшим на крыльцо. Можно даже разобрать некоторые слова:

- У меня бывшая жена украла ребенка! Ваша контора отказывается работать, а она сейчас пытается вывезти его в Турцию... Вызывайте неотложку.

После этого мужчина попытался себя поджечь (видимо, до этого он облил одежду горючим веществом). Но вовремя подоспели пожарные и успели потушить одежду на несчастном. Однако, как сообщает "Клопс.Ru", мужчина успел получить ожоги второй и третьей степени. Сейчас он находится в больнице.

Позже ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области:

- 17 июня в ОМВД России по Ленинградскому району поступило заявление от жителя Калининграда о гражданско-правовом конфликте с его супругой, с которой он находится в стадии бракоразводного процесса, - сообщила руководитель пресс-службы Светлана Поставничая. - 18 июня данный гражданин пришел в отдел полиции в нервном, неадекватном состоянии. Сотрудниками полиции была вызвана "Скорая помощь", гражданин был передан медикам.

Светлана Поставничая добавила, что по ранее поданному заявлению гражданина проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мужчина пытался себя поджечь возле здания полиции в Калининграде.YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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