На Приморском кольце бетономешалка улетела в кювет
Авария произошла в 14 километрах от Светлогорска
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером в четверг серьезная авария произошла на Приморском кольце. На развязке в 14 километрах от Светлогорска упал в кювет и перевернулся автобетоносмеситель, или по-простому бетономешалка. Фотография ДТП размещена в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".
На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. О состоянии здоровья водителя грузовика информации пока нет, по предварительным данным, он жив.
ИСТОЧНИК KP.RU