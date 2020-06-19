В Калининграде открывается движение между Сельмой и Чкаловском

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:50:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 июня, в Калининграде открывается движение по новой дороге между микрорайоном Сельма и Чкаловском.

- Мы готовимся к открытию, наводим порядок, возможно, в пятницу техническое движение запустим, но работы будут продолжаться до октября, - сказал изданию "Клопс.Ru" Сергей Григоренко, руководитель компании ДСП, которая строит дорогу.

Движение будет осуществляться по двум полосам (по одной в каждую сторону). Общая длина дороги - 1,6 км. Имеются тротуар и велодорожка.

При этом выехать в Чкаловск с Окружной не получится - компания ВАД приступает к очередному этапу реконструкции Северного обхода Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU