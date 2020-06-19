В Калининграде за сутки выявлено 32 новых случая коронавируса
Всего в регионе выявлено 2227 случаев заболевания
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе выявлено 2227 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 7 972 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 610 случаев (32,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране выявлено 569 063 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксирован 181 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончался 7 841 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU