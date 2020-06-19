2020-06-19T10:42:00+03:00
Общество

Калининградец поругался с бывшей женой и сжег ее вещи во дворе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Под Багратионовском после скандала мужчина сжёг вещи бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Во время бытового конфликта с бывшей женой 38-летний житель поселка Долгоруково вынес во двор и сжег хранившиеся у него вещи, принадлежащие 35-летней женщине.

«В импровизированный костёр отправились туристическая палатка, надувной матрас и пляжный зонт. Потерпевшая оценила нанесённый ущерб в размере 9 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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