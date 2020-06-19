Калининградец поругался с бывшей женой и сжег ее вещи во дворе
Под Багратионовском после скандала мужчина сжёг вещи бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Во время бытового конфликта с бывшей женой 38-летний житель поселка Долгоруково вынес во двор и сжег хранившиеся у него вещи, принадлежащие 35-летней женщине.
«В импровизированный костёр отправились туристическая палатка, надувной матрас и пляжный зонт. Потерпевшая оценила нанесённый ущерб в размере 9 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.
После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU