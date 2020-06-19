2020-06-19T10:47:26+03:00
Общество

В июле запустят рейсы из Калининграда в Челябинск и Казань

Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С июля авиакомпания «Nordwind» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Челябинск и Казань. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября этого года и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах Boeing В-737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Рейсы по маршруту Калининград-Челябинск запланированы по четвергам и воскресеньям, из Калининграда в Казань - по пятницам и понедельникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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