В июле запустят рейсы из Калининграда в Челябинск и Казань
Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания
.Фото: Александр Подгорчук
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С июля авиакомпания «Nordwind» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Челябинск и Казань. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».
Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября этого года и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах Boeing В-737 в компоновке 189 пассажирских кресел.
Рейсы по маршруту Калининград-Челябинск запланированы по четвергам и воскресеньям, из Калининграда в Казань - по пятницам и понедельникам.
ИСТОЧНИК KP.RU