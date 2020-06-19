2020-06-19T10:57:23+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Электричество отключено на семи улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 19 июня, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на Советский пр-т 3, ул. Банковская 25-31 (и модуль ГВС), пер. Коммунальный 3, 3а, ул. Подп. Емельянова 66-90, 84аб, 86аб, 80 (котельная), 88а (котельная), СНТ «Пищевик», ГО «Гвардеец», ул. Киевская 86, 92-94, 96-98, 111-119, ул. П. Морозова 2-2а, 4-4а, ул. Ольховая 21,ул. Тобольская 6-14.

Холодное водоснабжение для проведения ремонтных работ на сети приостановлено до 14 часов на Советском пр-те 120 (ЦВС), ул. Бассейной 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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