2020-06-19T11:51:03+03:00
Происшествия

В Багратионовске сбили 8-летнего мальчика

В результате наезда школьник получил телесные повреждения.
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Багратионовске в четверг днем в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Багратиона. Водитель «Ауди» сбил 8-летний мальчик, который выбежал на проезжую часть с прилегающей территории.

В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Черняховска угнал у работодателя микроавтобус и врезался в дерево
«Трагическа случайность»: в Калининграде погиб бывший командующий 11-й гвардейской армией
Число выздоровевших от коронавируса калининградцев за сутки превысило число заболевших
Жительница Светлогорска потребовала от больницы 700 тысяч за отказ в прикреплении
Калининградский бизнесмен «строил» уже давно действующий завод
В Калининграде возбуждено дело после гибели пешехода от упавшего с грузовика груза
В Калининграде возобновлена работа визового центра Литвы
Калининградского министра пытались подкупить 15 миллионами рублей
В Калининградской области с 20 июня стартует запись в десятые классы
В Черняховске уголовники расплачивались в магазинах фальшивыми 5-тысячными купюрами
Евгений Гришковец завершил книгу, над которой работал во время самоизоляции
В Калининграде на выходных пройдут массовые поверки водителей на трезвость
В Неманском районе «Рено» съехал в кювет и загорелся: погиб пассажир