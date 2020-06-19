В Багратионовске сбили 8-летнего мальчика

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:51:03+03:00

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В Багратионовске в четверг днем в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Багратиона. Водитель «Ауди» сбил 8-летний мальчик, который выбежал на проезжую часть с прилегающей территории.

В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU