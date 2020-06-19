В Багратионовске сбили 8-летнего мальчика
В результате наезда школьник получил телесные повреждения.
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Багратионовске в четверг днем в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Багратиона. Водитель «Ауди» сбил 8-летний мальчик, который выбежал на проезжую часть с прилегающей территории.
В результате наезда школьник получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU