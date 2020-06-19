В Неманском районе «Рено» съехал в кювет и загорелся: погиб пассажир
Авария произошла на 9-м километре автодороги «Жилино-Неман»
.Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском районе в ДТП погиб пассажир лековушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 9-м километре автодороги «Жилино-Неман». 22-летний водитель «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль загорелся.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, 24-летний пассажир скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU