2020-06-19T12:19:38+03:00
Общество

В Калининграде на выходных пройдут массовые поверки водителей на трезвость

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». С пятницы по воскресенье инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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