Евгений Гришковец завершил книгу, над которой работал во время самоизоляции

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:47:38+03:00

О новом произведении автор расскажет в прямом эфире на YouTube-канале в воскресенье Фото: YouTube

О новом произведении он расскажет в прямом эфире на YouTube-канале в воскресенье

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Калининградский писатель Евгений Гришковец завершил работу над новой книгой. Об этом он рассказал на страницах своего интернет-дневника.

«15-го июня я закончил писать новую книгу под названием «Узелки», над которой работал практически все карантинное время», - сообщил писатель.

О произведении автор расскажет в воскресенье 21 июня на своем YouTube-канале. Евгений приглашает всех «немножко посидеть, побеседовать, послушать отрывочек из новой книги и символически выпить по предложенным мною поводам».

Ранее в интервью «Комсомолке» Евгений Гришковец рассказал о том, как работал над книгой «Узелки», сидя дома в условиях самоизоляции.

- Неизбежно пришла идея попробовать позаниматься записками. Я начал писать записки и из этого стало получаться литературное произведение…

…В этой книге я занимаюсь исследованием такого проявления памяти, которое я называю узелки. Это такие воспоминания, которые есть у каждого в жизни. Они яркие настолько, что ты помнишь не только то, что видел, не только запахи и звуки, но и помнишь свой мыслительный процесс в этот момент. И эти воспоминания совершенно не обязательно связаны с важными жизненными событиями... …Это может быть воспоминание о ерунде, но яркое и отчетливое. Воспоминание о самом себе неразрывном, цельном. Эти узелки связывают жизнь воедино, в непрерывный процесс.

Новую книгу автор называет для себя «Записками из остановившегося времени».

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ИСТОЧНИК KP.RU