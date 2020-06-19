В Черняховске уголовники расплачивались в магазинах фальшивыми 5-тысячными купюрами

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:47:12+03:00

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В Черняховске полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее судимые горожане организовали поставку в регион фальшивых 5-тысячных купюр, заказав их через интернет-магазин в теневом сегменте Сети.

«Подделки номиналом 5 тысяч рублей были отправлены в область через транспортную компанию, работники которой не были осведомлены об истинном содержании посылки. Получив фальшивые банкноты, злоумышленники приобрели на них товары в торговых центрах, магазинах и на автозаправочных станциях», - сообщила Ирина Волк.

В ходе обысков по адресам их проживания обнаружены поддельные деньги, а также предметы, в которых осуществлялась их доставка в регион. Кроме того, сотрудники полиции изъяли из оборота 13 фальшивых банкнот, которыми сообщники успели расплатиться в торговых точках.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU