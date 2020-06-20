22 июня в четырех городах области бесплатно покажут советские бестселлеры
Калининградская область присоединилась к всероссийской акции «Великое кино Великой страны», в рамках которой пройдут бесплатные кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году зрителям бесплатно продемонстрируют художественный фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека». Фильмы будут демонстрироваться единым блоком.
Событие пройдёт на четырех площадках:
– в Янтарном, ул. Советская, д.70 (Дом культуры им. В.Н. Рожкова, уличная площадка);
– в Пионерском, ул. Парковая, д.7 (городской парк);
– в Гусеве, ул. Московская, д.36А (Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова, уличная площадка);
– в Черняховске, ул. Замковая 1 (Замок Инстербург, уличная площадка).
Начало показов в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU