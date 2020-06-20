22 июня в четырех городах области бесплатно покажут советские бестселлеры

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:53:52+03:00

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Калининградская область присоединилась к всероссийской акции «Великое кино Великой страны», в рамках которой пройдут бесплатные кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году зрителям бесплатно продемонстрируют художественный фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека». Фильмы будут демонстрироваться единым блоком.

Событие пройдёт на четырех площадках:

– в Янтарном, ул. Советская, д.70 (Дом культуры им. В.Н. Рожкова, уличная площадка);

– в Пионерском, ул. Парковая, д.7 (городской парк);

– в Гусеве, ул. Московская, д.36А (Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова, уличная площадка);

– в Черняховске, ул. Замковая 1 (Замок Инстербург, уличная площадка).

Начало показов в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU