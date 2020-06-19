2020-06-19T13:18:06+03:00
Общество

В Калининградской области с 20 июня стартует запись в десятые классы

Заявление о приеме в 10 класс школы должно быть подано непосредственно будущим десятиклассником
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу, 20 июня в Калининградской области станет доступна возможность подать заявление о зачислении в 10 класс через Госуслуги.

Заявление о приеме в 10 класс школы должно быть подано непосредственно будущим десятиклассником в выбранной школе или с использованием функций портала.

«Обращаем внимание на то, что в данном случае у ребенка обязательно должен быть зарегистрирован на Портале и статус учетной записи должен быть «Подтвержденная». Поле для приема документов откроется только 20 июня в 10 часов», - сообщили в региональном министерстве образования.

Правила приема каждая школа устанавливает самостоятельно, в соответствии с законодательством об образовании. Поэтому перед подачей заявления необходимо самостоятельно узнать подробнее о правилах приема. В министерстве напоминают, что подача заявления не означает автоматического зачисления в школу, т.к. специалистам требуется время на обработку заявления и документов, индивидуальных результатов. Только после этих процедур школой будет принято решение о зачислении, либо об отказе в зачислении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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