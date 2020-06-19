Калининградского министра пытались подкупить 15 миллионами рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:15:31+03:00

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В отношении представителя (точнее, представительницы) одной из лесозаготовительных компаний региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, 45-летняя дама 10 июня этого года предложила одному из министров правительства Калининградской области 15 миллионов рублей за перезаключение договора на аренду лесного участка без проведения положенных по закону торгов. Чиновник оказался неподкупным, уведомил о коррупционном поползновении местное Управление ФСБ, и в дальнейшем процесс проходил уже под контролем оперативников. Сразу после передачи купюр взяткодательница была задержана.

Узнав, что часть 5 статьи 291УК РФ грозит виновному лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, женщина согласилась сотрудничать со следствием.

- В жилище подозреваемой, а также в офисе компании проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме порядка 3 миллионов рублей, ювелирные изделия, - сообщили в СУ СКР, куда были переданы материалы УФСБ. - Решается вопрос о предъявлении официального обвинения и избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU