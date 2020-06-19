2020-06-19T13:23:27+03:00
Общество

В Калининграде возобновлена работа визового центра Литвы

Для посетителей в визовом центре введены меры безопасности.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 19 июня, в Калининграде возобновляет работу визовый центр Литвы. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу оператора центра, компании VFS Global.

«Визовый центр будет принимать документы на визу в Литву для определенных категорий граждан от жителей Калининградской области по пятницам по обязательной предварительной записи, которую необходимо произвести на сайте vfsglobal.com. Получение паспортов в визовом центре производится по понедельникам также по предварительной записи», — рассказали в компании.

Для посетителей в визовом центре введены меры безопасности.

«Всем заявителям на входе в центр будут измерять температуру. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте. Кроме того, все сотрудники центра соблюдают нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов для рук, регулярное мытье рук, дистанция. Также они могут просить клиентов избегать скопления людей в центре», — добавили в VFS Global.

ИСТОЧНИК KP.RU

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