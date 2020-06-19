В Калининграде возбуждено дело после гибели пешехода от упавшего с грузовика груза

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:36:22+03:00

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В Калининграде возбуждено дело после гибели пешехода от упавшего с проезжающего грузовика груза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла утром 27 марта на Мамоновском шоссе. С проезжающего грузовика свалился плохо закреплённый деревянный щит, который упал на шедшего по тротуару пешехода. От полученных ранений 30-летний мужчина умер в больнице.

Дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» завели на 50-летнего водителя грузовика. По факту дорожного происшествия назначены е экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU