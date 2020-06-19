Калининградский бизнесмен «строил» уже давно действующий завод

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:40:38+03:00

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К передаче в суд готовится уголовное дело по обвинению 59-летнего генерального директора одной из фирм в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. Бизнесмен решил получить компенсацию из бюджета, выдав уже выпускавшее продукцию предприятие за еще только строящееся.

Завод по производству железобетонных изделий в Гурьевском районе начал функционировать в 2011 году, работая по упрощенной схеме налогообложения. Когда же действие «упрощенки» закончилось, гендиректор решил воспользоваться появившейся возможностью.

- В этих целях коммерсант изготовил комплект финансовой и проектно-сметной документации, согласно которому сроки строительства бетонного завода были сдвинуты на 4-й квартал 2014 года, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

По сфабрикованным бумагам, стоимость фиктивных строительных работ и закупленного оборудования превышала 300 миллионов рублей. А в налоговые органы поступили липовые документы о возмещении НДС на сумму 45 миллионов 628 тысяч рублей.

Правда, тут нашла коса на камень: налоговики провели камеральную проверку, отклонили заявку и поставили в известность о явной махинации Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Оно в дальнейшем обеспечивало оперативное сопровождение расследование уголовного дела, которым занялась Следственная часть УМВД.

- В ходе длившегося почти два года расследования были изъято подложные договоры на поставку и монтаж оборудования, заключенные фигурантом между подконтрольными ему коммерческими организациями, фиктивные акты приемки выполненных строительно-монтажных работ, ведомости, журналы и другую документацию, - сообщила подробности начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая. – Также было допрошено более 100 свидетелей, подтвердивших, что бетонный завод начал производство и реализацию продукции с 2011 года. Кроме того, для доказательственной базы использовали спутниковые снимки, на которых здания предприятия были зафиксированы за несколько лет до заявленного фигурантом срока их возведения.

В ожидании судебного разбирательства обвиняемого оставили на свободе под действием подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU