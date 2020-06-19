Жительница Светлогорска потребовала от больницы 700 тысяч за отказ в прикреплении

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:41:56+03:00

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Жительница Светлогорска через суд потребовала добиться прикрепления к районной поликлинике. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ноябре 2018 года женщина переехала в Светлогорск и спустя год решила прикрепиться к поликлинике для медицинского обслуживания по полюсу ОМС. Однако ей отказали, так как руководство больницы посчитало, что у нее нет права для прикрепления. Более того, ей даже отказали в оказании экстренной медпомощи.

Горожанке пришлось обращаться в платную клинику. Затем женщина подала в суд на больницу с просьбой обязать руководство медучреждения прикрепить ее к поликлинике. А также оценила компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU