Число выздоровевших от коронавируса калининградцев за сутки превысило число заболевших
За сутки из больниц выписали 56 человек
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калининградской области за сутки выздоровело 56 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции. Всего в области выздоровели 1183 человека
При этом, за сутки в регионе было выявлено 32 новых случаев коронавируса.
По данным оперштаба, сначала пандемии в Калининградской области от коронавируса умерло 36 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 4804 человека, в том числе 115 человек в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU