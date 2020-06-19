Число выздоровевших от коронавируса калининградцев за сутки превысило число заболевших

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:05:28+03:00

За сутки из больниц выписали 56 человек

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В Калининградской области за сутки выздоровело 56 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции. Всего в области выздоровели 1183 человека

При этом, за сутки в регионе было выявлено 32 новых случаев коронавируса.

По данным оперштаба, сначала пандемии в Калининградской области от коронавируса умерло 36 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 4804 человека, в том числе 115 человек в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU