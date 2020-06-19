«Трагическа случайность»: в Калининграде погиб бывший командующий 11-й гвардейской армией

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:52:59+03:00

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Сослуживцы и друзья, ветераны вооруженных сил сообщили "Комсомолке", что на 83-м году по трагической случайности ушел из жизни генерал-лейтенант Федор Иванович Мельничук, бывший командующий 11-й гвардейской краснознаменной армией, первый заместитель командующего войсками Прибалтийского военного округа. Федор Иванович погиб в автокатастрофе.

Федор Мельничук родился 6 апреля 1938 года в станице Ново-Крымская Краснодарского края. В Советской Армии с 1957 года. Начинал служить в Одесском военном округе. В августе 1962 года окончил курсы командиров взводов при Одесском высшем общевойсковом командном училище и был назначен командиром взвода, а в 1965 году командиром роты. В1968 году поступил в Военную академию имени Фрунзе, по окончании которой проходил службу в Белорусском военном округе в должностях командира отдельного мотострелкового батальона, начальника штаба и командира мотострелкового полка, начальника штаба танковой дивизии.

В ноябре 1976 года командир мотострелковой, а с декабря 1978 года – пулеметно-артиллерийской дивизии. В 1981 году зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба, по окончании которой был начальником штаба 3 ударной армии в ГСВГ. В 1986 году назначен командующим 11-й гвардейской армией, дислоцировавшейся в Калининградской области. С июня 1988 года - первый заместитель командующего войсками ПрибВО (с 1991 года - Северо-Западной группы войск), впоследствии, с октября 1994 года - председатель комиссии Российской части специальной Российско-Латвийской комиссии в Риге. Уволен из вооруженных сил в 1995 году.

- Федор Иванович всю свою жизнь посвятил военной службе, пройдя армейский путь от рядового до генерал-лейтенанта. Волевой характер, прекрасное образование и чувство здорового карьеризма позволили ему достичь высоких должностей и воинского звания. Будучи требовательным и порой жестким руководителем, он заслужил непререкаемый авторитет у высшего руководства и подчиненных, а подразделения, части и соединения под его командованием добивались высоких показателей в боевой подготовке, - говорят сослуживцы. - Его самоотверженное служение Родине были и останутся для нас примером. Светлая память о Федоре Ивановиче всегда будет жить в наших сердцах.

«Комсомолка» в Калининграде выражает соболезнования родным и близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU