Житель Черняховска угнал у работодателя микроавтобус и врезался в дерево

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:15:57+03:00

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В Черняховске на местного жителя завели уголовное дело за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что стал очевидцем, как микроавтобус врезался в дерево.

Находившегося за рулем пьяного мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. В ходе проверки выяснилось, что он угнал микроавтобус у своего работодателя и поехал кататься по городу, однако не справился с управлением.

После выздоровления мужчине придется отвечать за свой поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU