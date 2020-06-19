Житель Черняховска угнал у работодателя микроавтобус и врезался в дерево
Возбуждено уголовное дело
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Черняховске на местного жителя завели уголовное дело за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что стал очевидцем, как микроавтобус врезался в дерево.
Находившегося за рулем пьяного мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. В ходе проверки выяснилось, что он угнал микроавтобус у своего работодателя и поехал кататься по городу, однако не справился с управлением.
После выздоровления мужчине придется отвечать за свой поступок.
ИСТОЧНИК KP.RU