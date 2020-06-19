2020-06-19T16:35:34+03:00
Общество

В Калининграде прошла генеральная репетиция воздушного парада

В небе над центром города пролетели 20 самолетов и вертолетов
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В пятницу, 19 июня, в Калининграде прошла генеральная репетиция линейного пролета авиации перед Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. Следующий пролет состоится уже на параде Победы 24 июня.

В небе над центром города пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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