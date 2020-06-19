В Гусеве пропал 11-летний мальчик

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:45:38+03:00

По данным полиции, ребенок может находиться в Калининграде

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Полиция Гусева объявила в розыск 11-летнего Захара Петрущенко. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне мальчик самовольно ушел из ГБУ СО КО Центр «Росток» и до настоящего времени не вернулся. По данным полиции, он находится в Калининграде.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волос светло-русый коротко-стриженный, глаза голубые.

Был одет: спортивный костюм черно-синего цвета, кеды темные.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-32-81, 3-24-61.

ИСТОЧНИК KP.RU