В Гусеве пропал 11-летний мальчик
Полиция Гусева объявила в розыск 11-летнего Захара Петрущенко. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне мальчик самовольно ушел из ГБУ СО КО Центр «Росток» и до настоящего времени не вернулся. По данным полиции, он находится в Калининграде.
Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волос светло-русый коротко-стриженный, глаза голубые.
Был одет: спортивный костюм черно-синего цвета, кеды темные.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-32-81, 3-24-61.
ИСТОЧНИК KP.RU