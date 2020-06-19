Житель Советска во время празднования Дня рождения успел ограбить прохожего

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:51:56+03:00

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В Советске полицейские раскрыли грабеж прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Титова. Злоумышленник напал на прохожего и отобрал у него 3,5 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Как оказалось, в тот день мужчина отмечал День рождения одного из друзей.

«После распития спиртных напитков подозреваемому не хватало денег на продолжение застолья, и он решил ограбить прохожего. Похитив деньги, мужчина скрылся и несколько дней не появлялся по месту жительства, однако в ходе розыска был задержан», - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Грабёж», максимальная санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU