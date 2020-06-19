Алиханов: Вспышка коронавируса в гостинице «Дейма» была среди трудовых мигрантов

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:12:43+03:00

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В Калининграде в гостинице «Дейма» была выявлена вспышка коронавируса среди проживающих там трудовых мигрантов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Наше основное переживание касается людей, которые приезжают сюда на заработки, это трудовые мигранты. К сожалению, вспышка, которая у нас была в отеле «Дейма», это, собственно говоря, работники, которые приехали работать на строительстве комбината Росрезерва. Мы были вынуждены помещать их на обсервацию, закрывать его, тратить средства подрядчика, чтобы они выставляли ЧОПы и контролировали их передвижение», - сказал Алиханов.

Он отметил, что для тех, кто приезжает в регион как турист, власти отменяют обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU