2020-06-19T17:21:02+03:00
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В Озерске по требованию прокуратуры продезинфицировали подъезды многоэтажек

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Озерске только после вмешательства прокуратуры провели дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что МУП «Озерская управляющая компания» управляет 93 многоквартирными домами. Однако ее работники только один раз провели работы по дезинфекции, да и то, в подъездах 75 многоквартирных домов.

В результате руководитель «управляйки» получил прокурорское представление, после чего дезинфекцию провели во всех остальных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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