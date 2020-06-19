В Озерске по требованию прокуратуры продезинфицировали подъезды многоэтажек
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В Озерске только после вмешательства прокуратуры провели дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что МУП «Озерская управляющая компания» управляет 93 многоквартирными домами. Однако ее работники только один раз провели работы по дезинфекции, да и то, в подъездах 75 многоквартирных домов.
В результате руководитель «управляйки» получил прокурорское представление, после чего дезинфекцию провели во всех остальных домах.
ИСТОЧНИК KP.RU