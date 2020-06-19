В Краснознаменске бухгалтера МУПа обвиняют в хищении 300 тысяч рублей
В Краснознаменском районе судят бухгалтера муниципального предприятия, которую обвиняют в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
По версии следствия, в течение двух лет женщина изготавливала фиктивные платежные поручения, которые направляла для исполнения в банк, в результате чего деньги с расчетного счета организации поступали на ее карту.
Кроме того, бухгалтера обвиняют, что она составляла фиктивные платежные документы по начислению сотрудникам заработной платы, в которых увеличивала сумму заработка, а разницу перечисляла на свой счет. Всего предприятию был причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей.
Судебное заседание назначено на 29 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU