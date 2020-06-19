В Краснознаменске бухгалтера МУПа обвиняют в хищении 300 тысяч рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:43:40+03:00

Женщина составляла фиктивные платежные поручения, которые направляла для исполнения в банк и забирала деньги себе

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В Краснознаменском районе судят бухгалтера муниципального предприятия, которую обвиняют в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, в течение двух лет женщина изготавливала фиктивные платежные поручения, которые направляла для исполнения в банк, в результате чего деньги с расчетного счета организации поступали на ее карту.

Кроме того, бухгалтера обвиняют, что она составляла фиктивные платежные документы по начислению сотрудникам заработной платы, в которых увеличивала сумму заработка, а разницу перечисляла на свой счет. Всего предприятию был причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU