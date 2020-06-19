Пьяный калининградец напал на женщину в магазине и откусил ей ноготь

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:58:06+03:00

Также в драке пострадали еще два человека

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Калининградец, который спровоцировал драку с посетителями магазина, стал фигурантом трёх уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в круглосуточном магазине на улице Белинского. Там один из покупателей устроил дебош и избил троих покупателей.

«Установлено, что нетрезвый мужчина зашел в магазин, где стал вести себя грубо с остальными посетителями – семейной парой и их родственником. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой злоумышленник накинулся на 33-летнего мужчину и несколько раз ударил его в лицо, разбив губу. Конфликт продолжился на улице, где в результате потасовки пострадала 32-летняя супруга калининградца – хулиган откусил ей ноготь на правой руке. Также телесные повреждения получил её брат», - рассказали вы пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции установили личность дебошира и задержали его. Им оказался 29-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU