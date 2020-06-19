Алиханов поручил организовать два новых пляжа в Балтийске
Губернатор Антон Алиханов поручил главе администрации Балтийска организовать два новых пляжа на территории муниципалитета. Об этом глава региона написал на странице сити-менеджера Сергея Мельникова в Instagram.
«Сергей Викторович, надо нам второй и третий пляж в Балтийске сделать. Готовьте проекты», - написал Алиханов.
Мельников ответил, что сейчас власти через суд забирают участок у арендатора на Гвардейском бульваре.
«Также со следующей недели по решению КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) разбираем опасные строения и части деревянного променада. Готовим концепцию территории», - добавил сити-менеджер Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU