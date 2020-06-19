Алиханов поручил организовать два новых пляжа в Балтийске

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:15:20+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил главе администрации Балтийска организовать два новых пляжа на территории муниципалитета. Об этом глава региона написал на странице сити-менеджера Сергея Мельникова в Instagram.

«Сергей Викторович, надо нам второй и третий пляж в Балтийске сделать. Готовьте проекты», - написал Алиханов.

Мельников ответил, что сейчас власти через суд забирают участок у арендатора на Гвардейском бульваре.

«Также со следующей недели по решению КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) разбираем опасные строения и части деревянного променада. Готовим концепцию территории», - добавил сити-менеджер Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU