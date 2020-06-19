В воскресенье на улице Киевской не будет работать светофор около депо

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:50:09+03:00

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В воскресенье, 21 июня, на улице Киевской в течение дня дважды будут отключены светофоры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00 запланированы отключения светофора в районе трамвайно-троллейбусного депо. За это время заменят питающий шкаф на проходной для улучшения энергоснабжения.

Власти призывают водителей быть внимательными в указанное время в данном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU