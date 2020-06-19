Калининградцам настоятельно рекомендуют не приходить на площадь во время Парада Победы

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:08:02+03:00

Прямую трансляцию парада можно будет увидеть на канале Россия -24, на региональном телеканале «Каскад», а также на сайте ГТРК «Калининград»

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Жителям Калининграда настоятельно не рекомендуется приходить в среду, 24 июня на Парад Победы на центральную площадь города, которая будет оцеплена. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на требования Роспотребнадзора.

«Жители региона смогут увидеть парад с самых лучших ракурсов в эфире региональных телеканалов и в сети интернет. Специально для организации трансляции в улучшенном цифровом качестве в Калининграде уже работает бригада федерального канала.», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прямую трансляцию парада можно будет увидеть на канале Россия -24, на региональном телеканале «Каскад», а также на сайте ГТРК «Калининград».

Количество мест на трибунах и зрительских зонах в этом году значительно сокращено. Всего на площади Победы смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на площадь – только по специальным пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. А вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции. В первую очередь это ветераны Вооружённых Сил младше 65 лет.

Напомним, Парад Победы начнется в 10 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU