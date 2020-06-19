Калининградский кардиоцентр после обсервации готов к приему пациентов

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:58:51+03:00

С 22 июня заработают поликлиника и плановая госпитализация

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После двухнедельной обсервации с понедельника, 22 июня, Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр) возобновит свою работу.

- С 22 июня начинаем работу по амбулаторно-поликлиническому приему и плановой госпитализации пациентов, а экстренная госпитализация будет осуществляться с 23 июня, - сообщили в пресс-службе центра.

Прием пациентов будет осуществляться с реализацией всех необходимых противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заноса и внутрибольничного распространения COVID-19.

Также в Центре обращают внимание на дополнение к списку обязательных документов и анализов для госпитализации.

Плановая госпитализация проводится только при наличии у пациента лабораторного исследования биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР). Срок действия исследования - 7 календарных дней.

С 22 июня открыта запись на МРТ и КТ. Посещение Центра – строго в маске!

ИСТОЧНИК KP.RU