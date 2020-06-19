Калининград встал в пробках из-за репетиции парада, мэрия изменила схему движения

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:24:48+03:00

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Из-за репетиции военного парада на улицах, прилегающих к Советскому проспекту, наблюдаются скопления автомобилей. В связи с большим количеством вспомогательной техники, городские власти приняли решение внести изменения в схемы закрытия движения транспорта на время репетиций и проведения парада Победы.

«Движение по Советскому проспекту будет закрыто не до улицы Кирова, а до Нарвской», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На въездах в Калининград с приморского направления тоже образовались заторы

«Пробка начинается еще на Приморском кольце, вереница тянется, насколько хватает взгляда. По старой зеленоградской дороге затор начинается далеко за Медведевкой. Да и на других въездах в город пробки», - обратился в редакцию автомобилист со стажем Игорь Самарин..

Его слова подтверждаются фотографиями, выложенными в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте". Масштабная пробка, например, образовалась на въезде в Калининград возле мотеля "Балтика".

Сервис "Яндекс. Пробки" показывает, что въезд в город затруднен и по старой дороге на Светлогорск - пробка начинается от Холмогоровки. Кроме того, движение "встало" и на значительном участке Окружной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU