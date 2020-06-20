На Аллее Смелых в Калининграде сгорело кафе
В помещении выгорела часть стены
.Фото: Александр Подгорчук
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В ночь на субботу, 20 июня, в Калининграде на ул. Аллея Смелых сгорело кафе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01.38. В одноэтажном деревянном кафе размерами 8х6 метров выгорела часть стены и стеклопакет.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU