На ул. Дадаева в Калининграде сбили пенсионерку
В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Калининграде на улице Дадаева сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла около дома №56. Водитель «КИА» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU