На ул. Дадаева в Калининграде сбили пенсионерку

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:39:31+03:00

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Утром в Калининграде на улице Дадаева сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около дома №56. Водитель «КИА» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU