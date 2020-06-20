2020-06-20T10:39:31+03:00
Происшествия

На ул. Дадаева в Калининграде сбили пенсионерку

В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Калининграде на улице Дадаева сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около дома №56. Водитель «КИА» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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