В Калининграде за сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2262 случая заболевания.
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции.
Всего в регионе зарегистрировано 2262 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU