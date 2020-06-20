В Калининграде за сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:48:51+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции.

Всего в регионе зарегистрировано 2262 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU