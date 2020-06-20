В Калининграде умер еще один пациент с коронавирусом
Всего в Калининградской области от коронавируса скончались 37 человек
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининградской области зарегистрирована очередная смерть пациента с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Умер 71-летний мужчина, у которого была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологии и сахарного диабета.
Всего в Калининградской области от коронавируса умерло 37 человек. Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено 35 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU