2020-06-20T11:04:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде умер еще один пациент с коронавирусом

Всего в Калининградской области от коронавируса скончались 37 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области зарегистрирована очередная смерть пациента с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Умер 71-летний мужчина, у которого была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологии и сахарного диабета.

Всего в Калининградской области от коронавируса умерло 37 человек. Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено 35 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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