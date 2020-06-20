На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
Микроавтобус врезался в грузовик
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В пятницу днем на улице Емельянова в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель микроавтобуса «Ивеко» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся грузовик «Скания».
В результате ДТП 64-летняя пассажирка микроавтобуса получила телесные повреждения
ИСТОЧНИК KP.RU