На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:32:54+03:00

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В пятницу днем на улице Емельянова в Калининграде произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель микроавтобуса «Ивеко» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся грузовик «Скания».

В результате ДТП 64-летняя пассажирка микроавтобуса получила телесные повреждения

ИСТОЧНИК KP.RU