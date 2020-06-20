Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в России
Самыми популярными отечественными направлениями этим летом, как и в прошлом году, стали Симферополь, Сочи и Анапа. Об этом говорится в исследовании, которое провели «Сбербанк страхование» и сервис «Туту.ру», пишет «ТАСС».
На 4-ю строчку впервые поднялись Минеральные Воды, которые год назад занимали лишь 8-е место. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.
По данным исследования, менее 5% россиян планируют провести летний отпуск за рубежом, именно такой объем приходится на авиабилеты за границу, забронированные с 1 мая по 15 июня. В этом году россияне планируют отдых на конец лета.
ИСТОЧНИК KP.RU