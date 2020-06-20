Житель Правдинска подал в суд на администрацию за упавшее на могилу дерево

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Правдинского района подал в суд на администрацию за упавшее на могилу дерево. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В июне прошлого года мужчина навести могилы родителей на кладбище в поселке Железнодорожный и обнаружил, что захоронение разрушено упавшим деревом. В частности, в результате падения были разбиты памятник и надгробие. Ущерб составил почти 60 тысяч рублей.

В своем заявлении мужчина указал, что обязанность по содержанию кладбища лежит на администрации Правдинского городского округа, которая также должна контролировать состояние зеленых насаждений. И потребовал взыскать причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU