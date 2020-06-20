Калининградец пытался проехать в Польшу на угнанном в Испании грузовике
Полиция Бранево начала расследование
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На границе задержали калининградского дальнобойщика, который пытался проехать в Польшу на угнанном грузовике. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. В ходе пограничного контроля было установлено, что грузовик «ДАФ» был похищен в Испании.
В результате польские пограничники задержали фуру, дело передано в полицию Бранево для дальнейшего расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU