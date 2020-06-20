Калининградец пытался проехать в Польшу на угнанном в Испании грузовике

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:55:31+03:00

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На границе задержали калининградского дальнобойщика, который пытался проехать в Польшу на угнанном грузовике. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. В ходе пограничного контроля было установлено, что грузовик «ДАФ» был похищен в Испании.

В результате польские пограничники задержали фуру, дело передано в полицию Бранево для дальнейшего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU