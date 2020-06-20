2020-06-20T19:28:01+03:00
Общество

Область выделила Полесску и Советску 3,8 на новые остановки и благоустройство

Большую часть денег получит Советск
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило 3,8 млн рублей в виде субсидий двум муниципалитетам на новые остановки и благоустройство. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Полесск получит 637 тыс рублей на установку четырех остановочных павильонов – в поселках Ивановка и Майское, а также на улицах Мелиораторов и Железнодорожной в Полесске. Объекты должны быть установлены не позднее 30 декабря.

3,2 млн рублей получит Советск на благоустройство трех дворовых территорий и ремонт тротуара на улице Бетховена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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