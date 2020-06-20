2020-06-20T17:59:59+03:00
Общество

По новой дороге между Чкаловском и Сельмой пустят автобусный маршрут

Также там появятся две автобусные остановки
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В пятницу в Калининграде открылось техническое движение по новой улице Планерной, которая свяжет Чкаловск и микрорайон Сельма. Движение разрешено с определёнными ограничениями - с ограничением скорости до 40 км/час, в соответствии с предписаниями временных дорожных знаков «Ведутся работы» и «Обгон запрещён».

Как сообщили в администрации города, к началу учебного года по улице пустят автобусный маршрут. Также там появятся две автобусные остановки.

Строительство новой улицы позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию в областном центре и разгрузить Советский проспект. Теперь жители Чкаловска в считанные минуты по новой дороге могут добраться на автомобиле до центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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