2020-06-20T16:18:20+03:00
Экономика

Региональное правительство взяло в кредит 6 млрд на финансирование дефицита бюджета

Средства также будут направлены на погашение долгов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство взяло кредит в коммерческом банке в размере 6 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

По словам министра финансов Виктора Порембского, такие кредитные линии позволяют региону эффективно управлять объемом рыночных заимствований и минимизировать расходы на их обслуживание.

«В текущих экономических условиях и с учетом дополнительных расходов на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции мы расширяем планы заимствований, но, подчеркну, в достаточно жестких ограничениях по уровню государственного долга и заимствований», - сказал он.

По словам Порембского, в этом году область планирует взять в кредит еще 2,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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