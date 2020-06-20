В Калининграде умер известный ученый Владимир Панасин
В Калининграде на 83-м году жизни умер Владимир Ильич Панасин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном России, известный ученый в области агрономической химии и агроэкологии. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
«Он был известен не только как крупный ученый, но и хороший организатор, талантливый педагог, прекрасный лектор и оратор. Владимир Ильич тесно работал практически со всеми агрономами области, передавая им свои колоссальные знания и огромный опыт в сохранении плодородия почв, повышении урожайности и качества продукции растениеводства. От имени Правительства Калининградской области и от себя лично хочу выразить соболезнования всем родным и близким Владимира Ильича Панасина. Вся отрасль сельского хозяйства региона скорбит вместе с вами», - написал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU