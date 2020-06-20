2020-06-20T12:45:35+03:00
Общество

В Калининграде умер известный ученый Владимир Панасин

Виктор Сергеев
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..Фото: Instagram.com
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В Калининграде на 83-м году жизни умер Владимир Ильич Панасин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном России, известный ученый в области агрономической химии и агроэкологии. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Он был известен не только как крупный ученый, но и хороший организатор, талантливый педагог, прекрасный лектор и оратор. Владимир Ильич тесно работал практически со всеми агрономами области, передавая им свои колоссальные знания и огромный опыт в сохранении плодородия почв, повышении урожайности и качества продукции растениеводства. От имени Правительства Калининградской области и от себя лично хочу выразить соболезнования всем родным и близким Владимира Ильича Панасина. Вся отрасль сельского хозяйства региона скорбит вместе с вами», - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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