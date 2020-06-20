Янтарный комбинат сообщил о пятом добытом самородке с начала года
Самородок получил имя «Гиппократ»
.Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»
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В Приморском карьере с начала года добыт уже пятый самородок весом более 1 кг. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарного комбината».
Вес камня составил 1098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя «Гиппократ».
Ровно за неделю до этого впервые в истории комбината были добыты сразу три самородка за смену. А первым тяжеловесом 2020 года стал «Победитель», геологический рисунок которого напоминает корону.
ИСТОЧНИК KP.RU